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Зеленский обвинил в дезертирстве одно из подразделений ВСУ

Зеленский: из-за отхода одного подразделения многие солдаты ВСУ попали в плен

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Gleb Garanich/Reuters

Из-за дезертирства одного подразделения с боевых позиций, которое поддалось давлению своего офицера, многие солдаты ВСУ попали в окружение или в российский плен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения со студентами из города Черновцы.

«Были люди, не буду говорить где, потому что будет понятно, что произошло. Ну представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места. <…> И они ушли, (в результате чего — «Газета.Ru») окружили большое количество людей, и всех их убили», — утверждает Зеленский.

Украинский президент утверждает, что окружение произошло потому, что один из офицеров дезертировавшего подразделения смог надавить на подчиненных и заставить их бросить позиции. Таким образом Зеленский прокомментировал предложение ввести амнистию для дезертиров, заявив, что не поддерживает эту идею.

Зеленский прямо не назвал ни город, где произошел инцидент, ни дезертировавшее подразделение.

До этого бойцы «Азова» (организация запрещена в России) отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по удержанию Часова Яра.

Отмечается, что «Азов» до этого также отказывался от выполнения приказов в Авдеевке и самовольно покинул позиции, из-за чего значительная часть украинских подразделений в городе попала в окружение.

Ранее у Часова Яра ВС РФ ликвидировали элитный отряд ВСУ.

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