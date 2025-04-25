Российским военным в зоне СВО передали тысячи детекторов ПТ-01 «Птицелов»

Глава «Элтех-Юг»: в зону СВО поставили около 10 тысяч детекторов «Птицелов»

Около 10 тыс. детекторов дронов ПТ-01 «Птицелов» были отправлены российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной операции на Украине. Об этом рассказал генеральный директор компании «Элтех-Юг» Александр Камин, пишет ТАСС.

Специалист побеседовал с журналистами на полях международной выставки безопасности Securika Moscow 2025. Последняя проходит в столице РФ в период с 23 по 25 апреля.

«В настоящее время идет работа над запуском в серийное производство модернизированной второй версии изделия — ПТ-02», — отметил Камин.

Он уточнил, что оба устройства — ПТ-01 и ПТ-02 — предназначены для выявления FPV-дронов и разведывательных беспилотников. При этом детекторы второго типа способны отслеживать летательные аппараты в диапазоне от 150 до 6200 мегагерц и перехватывать аналоговые видео, подчеркнул генеральный директор «Элтех-Юг».

21 апреля режиссер Никита Михалков заявил, что намерен передать участникам специальной операции на Украине ружье Marlin Model 55 американского производства. По словам артиста, оружие ему подарил бывший премьер-министр РФ Виктор Черномырдин.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров передал 50 автомобилей участникам боевых действий на Украине.