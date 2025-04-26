Украинские бойцы ликвидировали боевика «Правого сектора», сдавшегося в плен

Украинские военные ликвидировали 20-летнего боевика украинской националистической организации «Правый сектор» (организация запрещена в России), который сдался в российский плен. Об этом рассказал РИА Новости боец Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным «Киндер».

«Начали его эвакуировать сразу же, потому что ценный кадр, нужно было допросить. Не дошли мы туда...» — заявил военнослужащий.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по группе эвакуации. Он уточнил, что для атаки украинцы использовали «все, что только можно», в том числе ракеты и реактивную систему залпового огня «Град».

В результате обстрела со стороны ВСУ пленный получил тяжелую травму. Бойцы ВС РФ продолжали эвакуировать его еще два-три километра, но из-за большой потери крови он не выжил.

До этого пленный украинский боец Сергей Стрельчук рассказал, что подразделение ВСУ нанесло удар при помощи беспилотников по своим же солдатам, которые попали в плен к ВС России. По словам военнопленного, украинские войска скидывали с дронов снаряды в ходе эвакуации.

Ранее Минобороны показало сдавшуюся в плен при выходе из окружения группу ВСУ.