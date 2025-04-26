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ВС РФ не могут спасти оставшиеся в Новом Иерусалиме иконы

МО РФ: спасти оставшиеся после пожара иконы в Новом Иерусалиме не удается
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные не могут спасти оставшиеся после пожара в храмовом комплексе Новый Иерусалим в селе Сухарево Белгородской области иконы из-за угроз атак ВСУ. Об этом РИА Новости рассказали в группировке войск «Север» ВС РФ.

Отмечается, что строение храмового комплекса загорелось после сброса взрывных устройств. Прибывшие на место пожарные расчеты были атакованы дронами «Баба-яга», личный состав успел укрыться. Вести борьбу с огнем из-за продолжающихся атак ВСУ было невозможно, поэтому весь храмовый комплекс выгорел.

«К исходу дня 25 апреля все попытки работы на месте пожара с целью спасения оставшихся икон и других святынь не представляются возможными из-за постоянной угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ», — говорится в сообщении.

До этого РИА Новости сообщало, что в сожженном ВСУ белгородском храме сгорел список чудотворной иконы Богоматери. Сгоревшая из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области икона была списком чудотворной Иерусалимской иконы Богоматери, которую подарили комплексу в 2012 году.

Ранее из Горналя Курской области вывезли чудотворную икону Богородицы.

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