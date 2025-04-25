Жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:32 по московскому времени.

Гусев призвал жителей региона сохранять спокойствие и подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся наготове.

В ночь на 25 апреля российские системы ПВО перехватили и уничтожили 79 дронов Вооруженных сил Украины. Больше всего дронов — 59 — сбили в небе над республикой Крым. По два беспилотника ликвидировали в Курской и Нижегородской областях, еще один — в Ивановской области. В Белгородской области нейтрализовали четыре БПЛА, а над акваторией Черного моря — 11.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.