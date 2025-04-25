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США хотят проверить участок под посольство в Молдавии на наличие боеприпасов

РИА: США проверят участок под посольство в Кишиневе на наличие боеприпасов
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Михай Карауш/РИА Новости

Дипломатам Соединенных Штатов поручили проверить место для строительства нового американского посольства в Кишиневе на наличие неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы США.

«Посольству США в Кишиневе необходимо провести... обследование территории, предназначенной для нового посольского комплекса, на предмет наличия неразорвавшихся боеприпасов», — говорится в запросе госдепа.

Для этого дипведомство наймет англоговорящего подрядчика, имеющего все необходимые для работы документы, уточняется в заявлении.

Посольство США разместят на месте бывшего республиканского стадиона в центре Кишинева. Оно займет площадь в 5,2 гектара, а рядом появится общественный парк. Ожидается, что Вашингтон возместит Молдавии до €7,5 млн расходов, связанных с передачей права на владение землей.

В марте в Соединенных Штатах открылись два консульства посольства Молдавии — в Чикаго и Сакраменто.

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала открытие диппредставительств в США. Благодаря им, граждане республики в США станут ближе к услугам, в которых они нуждаются, подчеркнула молдавский лидер.

Ранее в МИД РФ заявили, что в Молдавии потеряли совесть.

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