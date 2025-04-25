Российский губернатор подарил автомобили потерявшим ноги участникам СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил автомобили потерявшим ноги участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«Эти автомобили со специальным ручным управлением, сделаны в России. Предоставляем их по специальной программе фонда «Защитники Отечества»», — написал губернатор.

Текслер добавил, что ключи от пятиместных кроссоверов SWM G01 российского производства получили семь участников СВО. Глава региона отметил, что научиться управлять таким средством передвижения можно в сжатые сроки. По словам губернатора, на региональном уровне также есть выплата на покупку специализированных автомобилей.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ветераны специальной военной операции смогут бесплатно получить земельные участки в Запорожской области по завершении конфликта. По словам главы региона, есть некоторые проблемы с тем, что пока непонятно, как выделять землю, поэтому необходимо дождаться окончания СВО.

Ранее в Ростовской области героям СВО передали 32 автомобиля.