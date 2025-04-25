Суточные потери украинских войск в Курской области превысили 160 бойцов. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, за аналогичный промежуток времени вторгшиеся в регион формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились двух боевых бронированных машин и трех самоходных артиллерийских установок. Также российские военные вывели из строя восемь автомобилей, два миномета, одно орудие полевой артиллерии, одну радиолокационную станцию и одну пусковую установку реактивной системы залпового огня.

«[Вооруженные силы РФ поразили] 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — уточняется в заявлении.

Из него следует, что за все время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 75 870 человек. Кроме того, российские подразделения уничтожили несколько тысяч единиц техники ВСУ. В их числе 412 танков, 645 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 130 станций радиоэлектронной борьбы, 2286 боевых бронированных машин и другое.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в министерстве.

25 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении скопления пехоты ВСУ в Курской области. В ведомстве рассказали, что удары по позициям украинских формирований нанесли расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный призвал не торопить российских военных с освобождением Курской области.