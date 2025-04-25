Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские формирования за сутки потеряли в Курской области более 160 человек

Минобороны РФ: суточные потери ВСУ в Курской области составили более 160 бойцов
close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Суточные потери украинских войск в Курской области превысили 160 бойцов. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Как отметили в ведомстве, за аналогичный промежуток времени вторгшиеся в регион формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишились двух боевых бронированных машин и трех самоходных артиллерийских установок. Также российские военные вывели из строя восемь автомобилей, два миномета, одно орудие полевой артиллерии, одну радиолокационную станцию и одну пусковую установку реактивной системы залпового огня.

«[Вооруженные силы РФ поразили] 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — уточняется в заявлении.

Из него следует, что за все время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 75 870 человек. Кроме того, российские подразделения уничтожили несколько тысяч единиц техники ВСУ. В их числе 412 танков, 645 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 130 станций радиоэлектронной борьбы, 2286 боевых бронированных машин и другое.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в министерстве.

25 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении скопления пехоты ВСУ в Курской области. В ведомстве рассказали, что удары по позициям украинских формирований нанесли расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный призвал не торопить российских военных с освобождением Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами