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В подполье заявили об ударе по заводу в Киеве

Лебедев: по заводу «Антонов» в Киеве нанесли удар
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

По заводу «Антонов», расположенному в Киеве, был нанесен удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«После прилета по «Антонову» квартал оцеплен силами СБУ. Скорые пропускали только военные или реанимационные машины с иностранными медиками. Несколько станций метро в районах прилетов закрыты», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что на дорогах в районе удара были установлены передвижные блокпосты. По его словам, силовики не пропускают всех, кто не работает или не живет в этом районе.

Накануне Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные ночью нанесли мощный комбинированный удар по Киеву. Под него попала железнодорожная инфраструктура. Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове.

Новость дополняется.

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