В подполье заявили об ударах по местам размещения ВСУ в районе Изюма

Лебедев: ВС РФ ударили по местам размещения ВСУ и наемников в районе Изюма

Российские войска нанесли удар по местам размещения военных ВСУ, в том числе иностранных наемников, в районе Изюма в Харьковской области. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков: четыре прилета в области, один из них — серийный. Все четыре раза удары пришлись по городу Изюм, и это без учета работы артиллерии и операций БПЛА на ЛБС в районе Изюма», — сказал он.

Лебедев рассказал, что серийный удар был нанесен по дачным участкам на юго-востоке Изюма, где расположены базы отдыха, туркомплекс «Донецкий юрт» и коттеджный поселок. По его словам, там размещались военные, в том числе иностранные.

Атакована была также промзона в районе Изюмского тепловозоремонтного завода, добавил координатор подполья.

Накануне вечером военкор Евгений Лисицын заявил, что российские войска нанесли по Изюму самый мощный удар с начала военной операции.

Ранее Марочко заявил о продвижении ВС РФ на Купянском направлении.