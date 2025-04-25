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В Латвии захотели разместить оборонительные сооружения на частных участках

LSM: Латвия разместит оборонительные сооружения на частных участках у границы с РФ
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Телеграм-канал «Политика Страны»

Министерство обороны Латвии подготовило законопроект, в рамках которого военные смогут размещать оборонительные сооружения в частных домовладениях вдоль границы с Россией. Об этом сообщило гостелерадио LSM.

По данным журналистов, территориям, которые государство планирует использовать для размещения сооружений, планируют присвоить статус объектов национальных интересов. Сам законопроект направлен на «создание эффективной линии обороны в Балтии», следует из материала.

LSM отметило, что оборонительные сооружения планируется размещать как вдоль границы с Россией, так и в глубине до 30 километров от нее.

Накануне президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Латвийские власти сегодня полагают, что такие боеприпасы в сочетании с другими типами вооружений могут повысить обороноспособность страны.

Ранее в Латвии захотели запретить гражданам посещать Россию.

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