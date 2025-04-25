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Украинский генерал рассказал о сотрудничестве с Парижем в сфере разведки

Генерал ГУР Украины Щиголь: Париж активно помогает Киеву в сфере разведки
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Sofiia Gatilova/Reuters

Париж активно помогает украинским войскам в сфере разведки и обучения солдат. Об этом в ходе интервью для газеты Le Parisien рассказал генерал Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Юрий Щиголь.

«Мы поддерживаем постоянное сотрудничество с Францией, особенно в сфере разведки», — заявил он.

По словам генерала, в страну продолжают приезжать французские инструкторы, которые принимают участие в обучении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие тренировки проходят в специальных учебных центрах.

Щиголь подчеркнул, что в настоящее время среди всех западных партнеров Киев поддерживает «самое продуктивное сотрудничество» с Парижем.

24 апреля генерал Иностранного легиона Сухопутных войск Франции в отставке Доминик Делавард выразил уверенность, что стороны украинского конфликта подпишут соглашение о прекращении огня к концу текущего года. Как отметил эксперт, мир будет достигнут «путем безоговорочного принуждения» Киева. Он пояснил, что соответствующий договор будет основываться на условиях Москвы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не может согласиться на прекращение огня.

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