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Силовики заявили о расстреле ВСУ своих солдат при попытке сдаться в Курской области

ТАСС: ВСУ расстреляли две группы своих военных при попытке сдаться у Горналя
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли две группы своих военнослужащих при попытке сдаться в районе села Горналь в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Населенный пункт остается последним на территории российского региона, который находится под контролем украинских войск.

Накануне Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что российские войска начали активную фазу операции по освобождению Горналя. По его данным, командование ВСУ пыталось завести в село несколько штурмовых групп на бронетехнике. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли по ним удар, поразив личный состав и технику.

В этот же день в силовых структурах сообщили, что подразделения группировки российских войск «Север» ведут ожесточенные бои в селе Горналь. По их словам, бойцы ВС РФ уже ворвались на территорию населенного пункта.

Ранее российский военный рассказал о боях за село Горналь в Курской области.

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