Стало известно о начале активной фазы операции по освобождению Курской области

Российские войска начали активную фазу операции по освобождению Горналя в Суджанском районе Курской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

Отмечается, что Горналь является последним оккупированным ВСУ селом в Курской области.

«Штурмовики [ВС РФ] уже ворвались на территорию населенного пункта. Идут ожесточенные бои, враг пытается перебросить подкрепление», — говорится в сообщении.

По данным авторов Telegram-канала, командование ВСУ пыталось завести в Горналь несколько штурмовых групп на бронетехнике. ВС РФ нанесли по ним удар, поразив личный состав и технику.

До этого начальник разведки с позывным «Лавина» рассказал, что российские штурмовики и разведчики группировки войск «Север» зашли с нескольких направлений в Горналь, который остается последним оккупированным Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенным пунктом в Курской области.

Ранее была уничтожена группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский монастырь.