Украинские военные учинили расправу над бойцом-геем из «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) из-за того, что он насиловал мобилизованных солдат ВСУ. Подробности рассказал замглавы российской Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк, которого цитирует РИА Новости.

Лисняк рассказал, что в украинских соцсетях распространили ролик, на котором избивают некоего военного-гея.

«Жертвой оказался Николай В. из так называемого «Русского добровольческого корпуса» <...> за многочисленные инциденты, связанные с изнасилованием мобилизованных на позициях ВСУ со стороны запрещенной РДК», — сообщил чиновник.

До этого в Харьковской ВГА рассказывали, что солдаты ВСУ активно травят своих сослуживцев-геев, несмотря на то, что Запад продвигает на Украине ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-повестку.

По словам Лисняка, одну из украинских военнослужащих, Эвелин Шенбреннер, понизили в звании, запретили ей носить шевроны с единорогом и публиковать видео. Это произошло после того, как она призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Ранее Тимошенко осудила открытие ЛГБТ-фестиваля в Страстную пятницу.