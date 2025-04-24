Украинские солдаты активно травят своих сослуживцев-геев, несмотря на то, что Запад продвигает на Украине ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-повестку, рассказал замглавы российской Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Лисняк. Его цитирует РИА Новости.

«Регулярно всплывают свидетельства насилия в отношении военнослужащих нетрадиционной ориентации, причем часть таких инцидентов замалчивается Киевом для купирования социального напряжения и европейского осуждения», — сообщил чиновник.

По его словам, одну из украинских военнослужащих, Эвелин Шенбреннер, понизили в звании, запретили ей носить шевроны с единорогом и публиковать видео. Это произошло после того, как она призналась в своей нетрадиционной ориентации.

В феврале сообщалось, что ВСУ пополнились иностранными наемниками, которые поддерживают движение ЛГБТ. В их числе есть граждане США — трансгендер Сара Эштон-Сирилло и гей Эдди Этью, бисексуал Филипп Морисс, гей из Швейцарии с позывным «Тхир» и лесбиянка из Финляндии Тина Сойни.

Все они открыто заявили о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу на странице организации. По данным журналистов, участники группы выступают за полную легализацию ЛГБТ-сообщества на Украине.

Ранее Тимошенко осудила открытие ЛГБТ-фестиваля в Страстную пятницу.