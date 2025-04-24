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Генерала Попова отказались отпускать на СВО

Осужденного на пять лет генерала Попова отказались отпускать из тюрьмы на СВО
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Осужденного на пять лет лишения свободы генерала Ивана Попова отказались отпускать из тюрьмы на СВО. Об этом сообщил «Интерфакс» его адвокат Сергей Буйновский.

«Пока никакого СВО не будет, ему отказано», — рассказал юрист.

Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля признал Попова виновным в особо крупном хищении и приговорил его к пяти годам колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. Второго фигуранта, предпринимателя Сергея Моисеевя, осудили на четыре года колонии со штрафом 600 тыс. рублей.

Приговор обоим фигурантам пока в силу не вступил, защита намерена его обжаловать.

Бывшего командующего 58-й армией Попова признали виновным в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает.

Ранее Попов обратился к суду с просьбой принять справедливое решение по его делу.

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