Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли удержать населенный пункт Тарасовку, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), под своим контролем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского военного с позывным «Гаечка».

Мужчина сам является оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и служит в группировке войск «Юг».

По его словам, когда российские подразделения только подошли к Тарасовке, небо над ней находилось под контролем украинских войск. Здесь работали члены элитного украинского батальона «Птицы Мадьяра», полка беспилотных систем «К-2» и других.

«Как таковой пехоты [ВСУ] здесь не было», — подчеркнул источник агентства.

Он добавил, что количество операторов дронов ВСУ на данном участке фронта было сравнимо с численностью одного полка. В связи с этим подразделения Вооруженных сил РФ сначала скооперировались и затем начали штурм населенного пункта.

23 апреля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что бойцы группировки войск «Юг» взяли под контроль Тарасовку в ДНР. Этот населенный пункт расположен к востоку от городов Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров (украинское название — Мирноград).

Ранее журналисты узнали о двух российских военных, которые 46 дней под обстрелами держали оборону в Тарасовке.