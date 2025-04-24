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Два российских бойца почти 50 дней под обстрелами держали оборону в ДНР

«КП»: два российских бойца 46 дней под обстрелами держали оборону в Тарасовке
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Два российских бойца 46 дней под обстрелами держали оборону в населенном пункте Тарасовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» («КП»).

Боец 33-го полка 20-й мотострелковой дивизии с позывным «Беркут» рассказал о подробностях этих событий. Он и его товарищ из соседнего батальона закрепились в подвале перед поселковой школой, в которой засели украинские солдаты. По подвалу стали беспрерывно бить украинские дроны, пытаясь заставить российских бойцов выйти из укрытия. Но они держали оборону в течение 46 дней.

Продовольствие российским бойцам доставляли с помощью беспилотников, с которых сбрасывали тушенку, галеты и бутылки с водой. «Беркуту» и его товарищу удалось продержаться до подхода основных сил. После чего российские войска заняли Тарасовку.

23 апреля настоятель Свято-Успенского Николо-Васильевского мужского монастыря в ДНР рассказал о двух годах обстрелов ВСУ.

Ранее ВС России взяли под контроль еще один поселок в ДНР.

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