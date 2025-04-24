В Польше подняли в воздух авиацию якобы в связи с ситуацией на Украине

Польша подняла в воздух истребители, объяснив это активностью ВС РФ на Украине

Польские власти подняли в воздух дежурные пары истребителей из-за якобы активности Вооруженных сил РФ на Украине. О принятом решении сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, опубликовав соответствующее заявление на странице в социальной сети X.

Из текста следует, что в республике началось применение армейской авиации. В небо были подняты воздушные суда как Польши, так и союзных государств.

«В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий <...> привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в заявлении.

Предпринятые шаги направлены на обеспечение безопасности на границе с «уязвимыми районами», подчеркивается в публикации.

Впоследствии в Оперативном командовании ВС Польши сообщили о возвращении истребителей на аэродромы базирования. Там добавили, что военнослужащие в ходе патрулирования не зафиксировали случаев нарушения воздушного пространства республики.

Ранее в Польше раскрыли траты на военную помощь Украине.