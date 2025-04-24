Шойгу заявил о готовности РФ к стратегическому диалогу с США

Россия готова к возобновлению стратегического диалога с США. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности РФ и бывший министр обороны Сергей Шойгу.

«Разговор возможен для нас только при комплексном рассмотрении всех факторов, влияющих на обеспечение безопасности. Их спектр широк и включает в себя проблемы экспансии НАТО, строительства глобальной системы ПРО, развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности», — подчеркнул он.

Также чиновник заявил, что Запад, в том числе после прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа, активно занимается расширением военного влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Шойгу обвинил «западников» в милитаризации Тайваня и провокациях на Корейском полуострове. Кроме того, Шойгу напомнил, что в начале второго срока Дональда Трампа в США в Вашингтоне обратились к союзникам по НАТО с запросом на помощь в реализации стратегии «проецирования коллективной силы» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Шойгу высказался о возможности использования Россией ядерного оружия.