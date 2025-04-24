Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять боеприпасы с чувствительными сенсорами, при приближении к которым происходит детонация. Об этом сообщает Telegram-канал 42-й гвардейской мотострелковой дивизии «Стальная Сорок Вторая».

В публикации отмечается, что украинская сторона сбрасывает боеприпасы с датчиками «Джоник», которые срабатывают при приближении человека на расстояние менее 1,5–2 метров.

«При обнаружении подозрительного предмета необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и доложить командиру», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие перестали использовать технику, произведенную в странах — членах НАТО, в ходе боев на территории Курской области.

В материале приводятся слова неназванных бойцов 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ, которые заявили, что украинские формирования начали значительно чаще применять устаревшие образцы оружия. Теперь это происходит в 90% случаев.

Ранее ВСУ начали использовать FPV-дроны повышенной дальности с тремя системами подрыва.