ВСУ начали использовать FPV-дроны повышенной дальности с тремя системами подрыва

ВСУ начали применять FPV-дроны (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) повышенной дальности, сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

«Теперь у них увеличенная дальность до 40 км. Используются три системы подрыва: методом замыкания, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку и потом идет подрыв, устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения», — заявил он.

Эксперт добавил, что внутрь БПЛА встроен заряд пластида 90 г с датчиком замедления до 72 часов. По его словам, эти беспилотники уже заметили в Белгородской и Курской областях, а также на Запорожском, Ореховском, Дзержинском, Кременском и Харьковском направлениях. Киселев предупредил, что такие дроны нельзя трогать: если они были сбиты, их нужно уничтожить на месте, никуда не перенося.

На этой неделе после завершения массированных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса страны выяснилось, что ВСУ начали использовать новый ударный беспилотник FP-1 для атак на российские территории. Он представляет собой летательный аппарат самолетного типа, выполненный по двухбалочной схеме с высокорасположенным прямым крылом и хвостовым оперением в виде перевернутой «V». В качестве силовой установки используется один двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, вращающий двухлопастный толкающий винт постоянного шага. Масса осколочно-фугасной боевой части аппарата достигает 60 кг.

Ранее российский «Князь Вандал» серийно пошел на фронт.