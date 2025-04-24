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В Британии заявили, что прорыв к Днепру обеспечит российским войскам победу в конфликте

Меркурис: прорыв к Днепру обеспечит России победу в конфликте
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинская армия несет потери, которые Киеву все сложнее восполнять, а запасы техники почти подошли к концу. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Он указал, что оборона Вооруженных сил Украины в районе Константиновки находится на грани развала. В особенно уязвимом положении украинские солдаты оказались на северном участке фронта, где российские бойцы продолжают вести наступление и достигли значительных успехов.

Эксперт отметил, что для достижения победы и окончательного разгрома украинского сопротивления российским войскам не нужно доходить до границы с Польшей. Если закрепиться по Днепру, то это нанесет сокрушительный удар по Украине, и она больше не сможет функционировать как единое военное образование.

19 апреля Меркурис заявил, что Европа отрицает очевидное, продолжая помогать Украине в конфликте и усиливая антироссийскую риторику.

Ранее в Британии оценили шансы наступления ВС РФ на Киев.

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