Украинская армия несет потери, которые Киеву все сложнее восполнять, а запасы техники почти подошли к концу. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Он указал, что оборона Вооруженных сил Украины в районе Константиновки находится на грани развала. В особенно уязвимом положении украинские солдаты оказались на северном участке фронта, где российские бойцы продолжают вести наступление и достигли значительных успехов.

Эксперт отметил, что для достижения победы и окончательного разгрома украинского сопротивления российским войскам не нужно доходить до границы с Польшей. Если закрепиться по Днепру, то это нанесет сокрушительный удар по Украине, и она больше не сможет функционировать как единое военное образование.

19 апреля Меркурис заявил, что Европа отрицает очевидное, продолжая помогать Украине в конфликте и усиливая антироссийскую риторику.

Ранее в Британии оценили шансы наступления ВС РФ на Киев.