Дания выделила Украине десятки миллионов долларов на артиллерийские боеприпасы

Власти Дании выделили 317 млн крон ($48,46 миллиона) на закупку Эстонией артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны королевства.

Отмечается, что на встрече министры обороны Дании и Эстонии Троэльс Лунд Поульсен и Ханно Певкур обсудят дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работу «по укреплению ИТ-безопасности Украины».

Всего с февраля 2022 года Дания выделила Украине около €8,5 млрд в военной сфере и около €854 млн в гражданской.

Накануне сообщалось, что Дания планирует отправить своих военных на Украину для изучения «современного конфликта» с использованием беспилотников. Об этом заявил главнокомандующий сухопутными войсками страны Петер Бойсен. По словам главнокомандующего, военные не едут на Украину, чтобы активно участвовать в конфликте. Он добавил, что поездку можно назвать одно-двухнедельным курсом, который может начаться уже летом.

Ранее стало известно о португальских наемниках в зоне СВО.