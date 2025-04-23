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Дания выделила Украине десятки миллионов долларов на артиллерийские боеприпасы

Дания выделила Украине более $48 млн на артиллерийские боеприпасы
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Власти Дании выделили 317 млн крон ($48,46 миллиона) на закупку Эстонией артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны королевства.

Отмечается, что на встрече министры обороны Дании и Эстонии Троэльс Лунд Поульсен и Ханно Певкур обсудят дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работу «по укреплению ИТ-безопасности Украины».

Всего с февраля 2022 года Дания выделила Украине около €8,5 млрд в военной сфере и около €854 млн в гражданской.

Накануне сообщалось, что Дания планирует отправить своих военных на Украину для изучения «современного конфликта» с использованием беспилотников. Об этом заявил главнокомандующий сухопутными войсками страны Петер Бойсен. По словам главнокомандующего, военные не едут на Украину, чтобы активно участвовать в конфликте. Он добавил, что поездку можно назвать одно-двухнедельным курсом, который может начаться уже летом.

Ранее стало известно о португальских наемниках в зоне СВО.

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