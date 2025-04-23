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Украина усилила охрану железных дорог из-за перевозки натовских боеприпасов

Эксперт Киселев: Киев усилил охрану ж/д из-за перевозки боеприпасов НАТО
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Украинские власти из-за перевозки боеприпасов и техники натовского производства усилили охрану железнодорожных станций и поездов. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

Эксперт, ссылаясь на полученную от членов подполья информацию с узловых станций Западной Украины, сообщил, что по железной дороге движется большое количество вагонов с боеприпасами и техникой производства стран НАТО. Вдоль вокзалов и железнодорожных веток установлено дополнительное видеонаблюдение, на станциях усилен видеоконтроль и охрана. Кроме того, многие вагоны сопровождает вооруженная охрана.

Киселев отметил, что к сопровождению железнодорожных перевозок привлечены полицейские, сотрудники военных комендатур и бойцы сил территориальной обороны.

22 апреля сообщалось, что украинские военнослужащие перестали использовать технику, произведенную в странах — членах НАТО, в ходе боев на территории Курской области.

Ранее Путин заявил о попадании западного оружия, поставляемого Украине, на «черные рынки».

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