Российский военнослужащий потерял ноги на СВО и вернулся на службу

Лейтенант Вооруженных сил (ВС) РФ Магомед Гитинов потерял ноги в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, но вернулся на службу. Об этом сообщает Минобороны (МО) РФ.

Гитинов получил ранение в 2023 году, уточняет ведомство.

«Первые три дня я не мог в ноги смотреть. Я никак не мог смириться и думал, что это сон. Единственный день, когда я задал себе вопрос: почему это со мной произошло? Пережив несколько дней, я понял, что это лучшее, что могло со мной произойти в тот день», — сказал военный.

Изначально медики предполагали, что его не успеют довезти до военного госпиталя. По словам Гитинова, в какой-то момент к нему подошел врач, протянул телефон и сказал, что следует привести в порядок дела дома.

Гитинов рассказал, что тогда не смог позвонить семье. Его успели довезти до военного госпиталя в Ростове и оказать там медицинскую помощь. Пережив нескольких операций, он прошел реабилитацию, получил протезы и теперь продолжает службу в должности инструктора штурмового отряда.

В феврале текущего года сообщалось, что участник СВО Вадим Белов решил подписать контракт с армией, желая обрести «более значимый конец жизни», даже ценой трагичного исхода. Белов отбывал 14-летний срок в колонии для бывших сотрудников силовых структур, когда узнал о начале СВО. Осознав, что после освобождения выйдет на свободу «пожилым и ненужным», он выбрал участие в операции.

Ранее сообщалось, что раненый российский боец 10 часов полз по полю и выжил.