Стало известно, когда огласят приговор генерал-майору Ивану Попову

Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля должен огласить приговор по итогам рассмотрения уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом ТАСС сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

«Сегодня последнее слово Ивана Попова, затем судья уйдет в совещательную комнату для постановления приговора», — сказал он.

Уточняется, что оглашение приговора состоится в 12:00 по московскому времени.

По итогам рассмотрения уголовного дела по существу защита генерала попросила военный суд вынести ему оправдательный приговор. Военный прокурор настаивает на обвинительном приговоре, запросив для него шесть лет колонии, лишение звания генерал-майора и штраф на сумму 800 тыс. руб. Генерал Попов и второй фигурант дела — бизнесмен Сергей Моисеев, занимающий признательную позицию, выступят в суде с последним словом 22 апреля.

9 апреля Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу и разрешить ему отправиться в зону специальной военной. Адвокат военачальника Буйновский заявил, что в Минобороны России решили заключить контракт с его подзащитным.

Ранее генерал Иван Попов попросил Путина разобраться в его деле.