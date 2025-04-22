Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале как военный объект — на территории святыни располагались позиции артиллерии. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

«Находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект, на территории которого были размещены артиллерийские установки, оборудованы пусковые установки БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав ВСУ», — сообщили источники агентства.

Российские войска освободили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в ходе штурма — украинские подразделения откатились в само село Горналь южнее. Это последний населенный пункт в Курской области, который находится под оккупацией Вооруженных сил Украины.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщал, что российские военные ведут бои у Горналя в Курской области.

Ранее была названа главная цель наступления ВС РФ на Курском направлении.