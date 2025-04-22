В Минобороны РФ рассказали об особенностях штурма Преображенки в ДНР

Военные РФ отказались от радиопереговоров при освобождении Преображенки в ДНР

Российские военнослужащие, принимавшие участие в боях за село Преображенка в Донецкой народной республике (ДНР), практически полностью отказались от радиопереговоров и заменили их на систему звуковых сигналов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

По данным ведомства, перед штурмом подразделениям Вооруженных сил РФ надо было преодолеть большие участки открытой местности. Здесь практически не было укрытий, поэтому солдаты передвигались малыми группами по три–четыре человека. Более того, им приходилось использовать антидроновые одеяла и полагаться на низкую видимость.

«Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. <...> Четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров», — говорится в сообщении.

Из него следует, что в конце концов российским войскам удалось скопить достаточно сил на подступах к Преображенке и начать наступление. Бойцы ВС РФ ликвидировали личный состав и технику украинских формирований, попутно отражая атаки беспилотников.

17 апреля Минобороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль село Преображенка в ДНР. В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Центр».

Ранее россиянам рассказали, сколько процентов территории ДНР находятся под контролем ВС РФ.