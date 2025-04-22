Российский боец рассказал о применении ВСУ новых дронов-камикадзе

Подразделения Вооруженных сил Украины стали применять новые FPV-дроны с усиленным зарядом. Об этом заявил штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным «Мультик» в беседе с РИА Новости.

«FPV-шки — новые, большие, которые с большим зарядом», — поделился он.

Характерной особенностью нового беспилотника ВСУ является квадратная форма и большой размер самого заряда, добавил военнослужащий.

В конце марта сообщалось, что ВСУ стали использовать свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. По информации Telegram-канала SHOT, обломки таких дронов были найдены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта. При их исследовании было обнаружено, что двигатель БПЛА был собран из произведенных в Германии компонентов. Боевая часть беспилотника состоит из осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-УЯ, специально разработанных для повреждения инфраструктуры противника советских кумулятивных зарядов КЗ-6 и тротиловых шашек.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.