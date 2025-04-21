Военнослужащих 150-й гвардейской мотострелковой дивизии ЮВО уволили в запас

Солдаты 150-й гвардейской дивизии ЮВО были уволены в запас в Ростовской области

Военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), служившие по призыву, уволены в запас по истечении срока службы. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО, ее цитирует ТАСС.

Как уточнили в ЮВО, в Ростовской области состоялись торжественные проводы, солдатам вручили благодарственные письма.

«‎На плацу военнослужащие приняли участие в торжественном построении. Командир подразделения поблагодарил военнослужащих, уволенных в запас, за службу, и был объявлен приказ об увольнении военнослужащих в запас», — сказано в сообщении.

Отмечается, что особо отличившимся в период службы солдатам и сержантам вручили также рекомендательные письма для поступления в российские высшие учебные заведения.

В начале апреля сообщалось, что в период весеннего призыва на срочную службу в России, который продлится до 15 июля, планируется призвать 160 тыс. человек. Как сообщало издание РБК, срочная служба в течение 12 месяцев в России начала действовать с 2008 года. Из-за этого в 2009 году было призвано рекордное количество «срочников» — 305,6 тыс. человек.

После этого число призывников начало планомерно снижаться. В 2011 году было призвано 218,7 тыс. человек. Следующие 27 призывов количество призванный колебалось от 120 тыс. до 150 тыс. человек.

Подробнее о весеннем призыве — в материале «Газеты.Ru».