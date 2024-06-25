«Зеленоградский Чикатило» Гриценко находится в зоне спецоперации

Серийный убийца из Подмосковья Юрий Гриценко уже около года находится в зоне СВО. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мужчина находился в исправительной колонии и должен был вскоре освободиться. По данным источника, в сентябре минувшего года он отправился в зону проведения спецоперации. Уже около года он служит в санитарно-эвакуационном взводе.

«В штурмовики 62-летнего «Чикатило» не взяли по состоянию здоровья, но для санитарно-эвакуационного взвода Гриценко оказался пригоден», – сообщается в публикации.

Известно, что причиной такого поступка стало стремление заработать деньги, так как на воле у него ничего не осталось. По предварительной информации, в зоне СВО россиянин будет находиться до конца спецоперации, после этого он окажется на свободе.

«Зеленоградский Чикатило» убил пять женщин, еще десять пострадали. Первое убийство он совершил в 1993 году и лишился свободы, но после того, как отбыл срок, Гриценко продолжил совершать подобные преступления. У маньяка диагностировали шизофрению, до убийств он наблюдался в психдиспансере.

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