В Якутии запретят запуск дронов на период празднования 80-летия Победы

В Якутске запретят запуск беспилотников на период празднования 80-летия Победы

В Якутске запретят запуск дронов на период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 12 мая. Об этом сообщает мэрия города на официальном сайте.

«В целях обеспечения безопасности проведения праздничных мероприятий к 80-й годовщине Великой Победы будет введен запрет на выдачу и использование беспилотных летательных аппаратов, за исключением аккредитованных государственных средств массовой информации», — говорится в сообщении.

В администрации Якутска также отметили, что за несанкционированный запуск дронов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание уделят мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

В столичном Музее Победы на Поклонной горе представили официальный логотип 80-летия Победы: на нем изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.