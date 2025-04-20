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Кадыров показал видео с пробирающимися в Россию диверсантами

Кадыров: спецназ «Ахмат» ликвидировал диверсантов, пытавшихся пересечь границу

Одно из штурмовых подразделений спецназа «Ахмат» не допустило прорыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) российской границы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав видео с диверсантами.

По словам Кадырова, решение о ликвидации нарушителей было принято оперативно. Завязался стрелковый бой, в ходе которого диверсантов уничтожили. Сразу после этого российская артиллерия нанесла серию точечных ударов по скоплению живой силы противника, которая оказывала поддержку в прорыве границы.

«Укронатовцы в очередной раз столкнулись с неожиданной для себя суровой реакцией. Но было уже поздно. Наши подразделения действуют предельно слаженно и эффективно», — поделился деталями операции глава Чечни.

До этого военкор Александр Сладков назвал две цели, которые преследуют украинские власти, пытаясь совершить прорыв российской границы. По его словам, первая — это демонстрация боевых возможностей союзникам. А вторая цель Киева — оттягивание российских сил от Херсонского, Запорожского, Донецкого и Харьковского направлений.

Ранее ВСУ приготовили бронетехнику для прорыва границы в Белгородской области.

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