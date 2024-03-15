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Военкор объяснил, зачем Киеву прорыв российской границы

Военкор Сладков: ВСУ пытаются оттянуть российские силы с важных участков фронта

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Reuters

Военный корреспондент Александр Сладков в беседе с Tsargrad.tv назвал две цели, которые преследует руководство Украины, пытаясь прорвать российскую границу. Первая, по его словам, — демонстрация боевых возможностей на фоне проходящих в РФ президентских выборов.

Вторая цель Киева, продолжил военкор, — оттянуть российские силы от Херсонского, Запорожского, Донецкого и Харьковского направлений, снизив наступательный потенциал.

«Но противник потерял большое количество народу. До нашей территории так и не дошел, дроновая атака в основном была отбита. Да, мы понесли некий урон. Для нас любое попадание и разрушения, значительное или незначительное, важно. Мы стараемся решать любой вопрос, связанный с безопасностью нашей территории и народа. То, что касается удачи в нападениях на нас, ну ее нет же», — подчеркнул Сладков.

15 марта министерство обороны РФ заявило о полном восстановлении контроля над селом Козинка в Белгородской области. Подчеркивается, что все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей РФ были пресечены, при этом потери ВСУ составили 1,5 тыс. человек (из них 1 тыс. — ранеными), 18 танков и 23 БТР.

14 марта российское военной ведомство сообщило об отражении атаки украинской ДРГ. Поступили сообщения о боях в районе села Сподарюшино Белгородской области и в районе Теткино Курской области.

12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. На фоне попытки вторжения, ВСУ атаковали регионы ракетами и дронами. Минобороны РФ заявило, что отбиты все нападения, граница не нарушена.

Ранее губернатор Курской области предупредил об опасности БПЛА в регионе.

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