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Военный эксперт назвал наиболее важные цели «Орешника»

Подлесный: «Орешник» можно использовать для нарушения поставок оружия ВСУ
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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Российские военные могут использовать ракетный комплекс «Орешник» для нарушения логистики поставок западных вооружений Украине. Для этого войскам РФ надо сосредоточить удары на приграничных транспортных узлах, заявил военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в беседе с «Царьградом».

«Бескидский тоннель тоже можно уничтожить. Наши ракетчики могут в сам тоннель ракету загнать. А уж если ударить туда «Орешником», там произойдет землетрясение», — отметил эксперт.

По мнению политолога, если разрушить основные логистические пути, то Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит запасов оружия и техники максимум на два-три месяца. Это приведет к быстрому истощению ресурсов и, как следствие, к сдаче позиций.

До этого похожим мнением поделился полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он отметил, что новой целью для российского «Орешника» могут стать пути доставки вооружений из Европы на Украину. Эксперт в том числе упомянул Бескидский тоннель, который является частью Львовской железной дороги и важной артерией снабжения ВСУ со стороны Запада.

Кроме того, Матвийчук предложил российским военным бить по объектам ВПК Украины, железнодорожной инфраструктуре, горным переходам, которые ведут из Западной Европы на территорию Украины.

Ранее генерал США заявил, что «Орешник» изменил правила игры.

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