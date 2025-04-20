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Китай успешно испытал неядерную «водородную бомбу»

SCMP: в Китае успешно испытали взрывное устройство на основе водорода
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские ученые провели успешные испытания неядерной «водородной бомбы». Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

В публикации говорится, что устройство работает на основе соединения гидрида магния и водорода. Во время испытания устройства массой два килограмма возник огненный шар температурой более 1000 °C.

Взрывы газообразного водорода высвобождают пламя, которое быстро и широко распространяется.

Издание отмечает, что данных об использовании устройства Народно-освободительной армией Китая нет.

До этого в Китае в рекламном ролике представили новую модель истребителя, оснащенного лазерным вооружением. В ролике видно, что самолет J-36 имеет скрытые в фюзеляже пушки, которые способны поражать ракеты противника лазерным лучом.

На данный момент неясно, имеет ли Китай действующую технологию лазерного оружия для истребителей или это перспективная разработка.

Ранее в Китае появился патч с самолетом шестого поколения, сбивающим бомбардировщик США.

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