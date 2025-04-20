Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Самолет с военными Вооруженных сил (ВС) России, которые были возвращены из украинского плена, приземлился в Московской области. Об этом сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.

Российских военнослужащих встретили под аплодисменты. На стоянке российских бойцов уже ждали автобусы.

19 апреля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246». В качестве жеста доброй воли РФ передала республике 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 своих военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Возвращенных из плена российских военных расположили в Белоруссии. Там им оказывали психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, солдаты смогли позвонить родственникам. В Минобороны поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за посредничество при «пасхальном» обмене военнопленными.

Минобороны опубликовало видео с возвращенными из украинского плена военными. Один из бойцов отметил, что его ждет девушка и родители. Другой солдат признался, что не верил, что попал в списки на обмен.

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