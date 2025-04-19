«Полгода не слышал маминой речи»: возвращенные из плена ВСУ военные поделились эмоциями

Российское Минобороны опубликовало в своем Telegram-канале видео с возвращенными из украинского плена военными.

«Сегодня день нашего обмена, когда мы вернулись к себе домой, на Родину, в Россию. Наконец-то. Кто-то долго ждал, кому-то пришлось чуть меньше, кому-то жестче, кому-то легче. Но мы все равно вернулись», — сказал один из военных.

Он добавил, что его ждет девушка и родители. Другой солдат признался, что не верил, что попал в списки на обмен и до сих пор не верит.

«Полгода не слышал маминой речи. Дома мама, отец, друзья, родственники», — рассказал он.

19 апреля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246». В качестве жеста доброй воли РФ передала республике 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 своих военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Возвращенные из плена российские военные пока находятся в Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, солдаты смогут позвонить родственникам. Впоследствии их перевезут в Россию. В Минобороны поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за посредничество при «пасхальном» обмене военнопленными.

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