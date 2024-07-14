Не обновивших свои данные военнообязанных украинцев начнут штрафовать

Военнообязанных украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, начнут штрафовать с 17 июля. Об этом рассказал директор департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк в видео на YouTube-канале ведомства.

После 17 июля в отношении граждан, которые несвоевременно обновили данные, будут открыты дела об административных правонарушениях. Граждане смогут обжаловать их в суде, предоставляя подтверждающие документы, что они не смогли этого сделать своевременно.

Размер штрафа будет составлять от 15 до 25,5 тысяч гривен. Штрафы будут выписывать сотрудники ТЦК.

11 июля министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что власти страны планируют, что в ряды Вооруженных сил Украины удастся привлечь около 15 тысяч человек.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее полицейские сломали украинцу челюсть, пытаясь доставить его в военкомат.