Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Не обновивших свои данные военнообязанных украинцев начнут штрафовать

На Украине с 17 июля начнут штрафовать военнообязанных, не обновивших данные

close
100%
Shutterstock/Mehaniq

Военнообязанных украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, начнут штрафовать с 17 июля. Об этом рассказал директор департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк в видео на YouTube-канале ведомства.

После 17 июля в отношении граждан, которые несвоевременно обновили данные, будут открыты дела об административных правонарушениях. Граждане смогут обжаловать их в суде, предоставляя подтверждающие документы, что они не смогли этого сделать своевременно.

Размер штрафа будет составлять от 15 до 25,5 тысяч гривен. Штрафы будут выписывать сотрудники ТЦК.

11 июля министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что власти страны планируют, что в ряды Вооруженных сил Украины удастся привлечь около 15 тысяч человек.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее полицейские сломали украинцу челюсть, пытаясь доставить его в военкомат.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами