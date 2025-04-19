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Российские войска преодолевают сопротивление ВСУ в Волчанске

Марочко: российские войска давят ВСУ в районе Волчанска, несмотря на сопротивление
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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Российские войска давят в районе в Волчанска в Харьковской области, несмотря на сопротивление Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Волчанска: здесь медленно, планомерно наши войска продвигаются, невзирая на то, что противник действительно предпринял ряд серьезных контратак на юго-востоке от населенного пункта. Контратаки, естественно, их замедляют, но остановить полностью украинские боевики продвижение наших войск на этом участке просто физически не могут», — сообщил Марочко.

На данном этапе основная тяжесть боев проходит в районе Волчанских Хуторов, пояснил Марочко.

Также Андрей Марочко рассказал, что российские войска готовят плацдарм для продвижения у населенного пункта Фиголевка на Харьковском направлении.

По его словам, российские войска закрепляются на позициях возле села, идут позиционные бои.

Ранее силовики заявили о поражении подразделений ВСУ в районе Олешни Курской области.

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