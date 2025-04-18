Мужчина пострадал при атаке украинского БПЛА на Белгородскую область

Украинский дрон атаковал мужчину, ехавшего на велосипеде, в селе Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что мирного жителя доставили на подстанцию скорой медицинской помощи в городе Шебекино.

«Медики диагностировали ему баротравму и осколочное ранение спины», — отметил глава российского субъекта.

По его словам, врачи решили направить пострадавшего в больницу №2 в городе Белгороде. В настоящее время бригада скорой помощи транспортирует мужчину в административный центр региона.

В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали Волоконовский район Белгородской области. Гладков заявил, что в результате удара пострадали два бойца самообороны, в тот момент находившиеся при исполнении должностных обязанностей. Их спасти не удалось.

Глава региона назвал произошедшее большим горем и выразил соболезнования семьям мужчин.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан».