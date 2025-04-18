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Украинские беспилотники нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Шебекино вражеский дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В результате его детонации произошло возгорание кровли хозяйственной постройки. Очаг возгорания оперативно ликвидировали бойцы подразделений территориальной самообороны.

В Белгородском районе зафиксированы несколько атак. В селе Устинка беспилотник нанес удар по частному жилому дому: повреждена кровля, выбиты оконные стекла, разрушен забор. В селе Бессоновка вследствие удара по одному из производственных объектов зафиксированы повреждения кровли складского помещения. В селе Никольское упал и сдетонировал FPV-дрон, в результате чего осколками посекло две легковушки.

В грайворонском селе Мокрая Орловка беспилотники атаковали два объекта — повреждены здание социального назначения и линия электропередачи.

В валуйском селе Долгое FPV-дрон упал во дворе частного домовладения — были повреждены кровля, остекление и забор.

В Борисовском районе в селе Новоалександровка зафиксировано повреждение двух легковых автомобилей в результате подрыва беспилотного летательного аппарата. Еще одна атака FPV-дрона произошла в селе Грузское — там пострадала кровля хозпостройки.

Сегодня Гладков сообщил, что украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадал мужчина, находившийся в автомобиле. В результате атаки дрона машина загорелась. Огонь удалось потушить силами сотрудников МЧС. Мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой, ожогами лица и кисти.

Ранее дрон ВСУ атаковал ехавшего на велосипеде мужчину в Белгородской области.

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