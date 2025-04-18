В США подтвердили, что сократят число военных в Сирии

Пентагон подтвердил, что сократит число военных в Сирии до менее 1000

Пентагон подтвердил, что сократит число американских военных в Сирии до менее 1000 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Этот продуманный и учитывающий обстоятельства процесс позволит сократить присутствие США в Сирии до менее тысячи военнослужащих в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военное командование США будет по-прежнему готово наносить удары по остающимся в Сирии террористам из ИГИЛ (организация запрещена в России).

До этого газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников писала, что Соединенные Штаты начали выводить солдат с северо-востока Сирии и в ближайшее время закроют три из восьми оперативных баз, находящихся в регионе.

По данным издания, речь идет о базах Mission Support Site Green Village и M.S.S. Euphrates. В результате их закрытия контингент войск США в Сирии сократится с 2 тысяч до 1,4 тысячи.

Ранее новые власти Сирии призвали мировое сообщество остановить «израильскую эскалацию».