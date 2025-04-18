Политолог назвал заказчика атаки ВСУ на порт в Астраханской области

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт «Оля» в Астраханской области может быть связана с Великобританией. Такое мнение высказал доктор политических наук Андрей Пинчук, пишет Tsargrad.tv.

«Я не сомневаюсь в том, что заказчиком является Британия. И не только заказчиком, речь идет и об организации процесса, разведывательной информации о целеполагании», — сказал он.

Пинчук добавил, что у Британии есть свои интересы в помощи Украине. Лондон интересуют порты в Крыму и Одессе, уверен политолог.

18 апреля выяснилось, что ВСУ пытались атаковать морской порт «Оля» в Астраханской области. По данным источника, попытка атаки была предпринята для срыва поставок зерна и других товаров из России в Иран и другие страны. Для атаки украинцы использовали беспилотники типа PD-2, однако их уничтожили силы ПВО.

Ранее дрон ВСУ атаковал бойцов самообороны в Белгородской области.