Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал заказчика атаки ВСУ на порт в Астраханской области

Политолог Пинчук связал атаку ВСУ на астраханский порт «Оля» с Великобританией
close
Inna Varenytsia/Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт «Оля» в Астраханской области может быть связана с Великобританией. Такое мнение высказал доктор политических наук Андрей Пинчук, пишет Tsargrad.tv.

«Я не сомневаюсь в том, что заказчиком является Британия. И не только заказчиком, речь идет и об организации процесса, разведывательной информации о целеполагании», — сказал он.

Пинчук добавил, что у Британии есть свои интересы в помощи Украине. Лондон интересуют порты в Крыму и Одессе, уверен политолог.

18 апреля выяснилось, что ВСУ пытались атаковать морской порт «Оля» в Астраханской области. По данным источника, попытка атаки была предпринята для срыва поставок зерна и других товаров из России в Иран и другие страны. Для атаки украинцы использовали беспилотники типа PD-2, однако их уничтожили силы ПВО.

Ранее дрон ВСУ атаковал бойцов самообороны в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами