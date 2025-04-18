Хуситы сообщили об ударах по авианосцам США в Красном и Аравийском морях

Хуситы заявили об ударе по авианосцу США Carl Vinson в Аравийском море

Военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удары по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson в акватории Аравийского и Красного морей. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, передает телеканал Al Masirah.

«Ракетные войска, силы беспилотных систем и военно-морские силы провели двойную операцию, атаковав американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson, а также военные корабли сопровождения», — сказал представитель движения.

Сариа пояснил, что атаки наносились по объектам в Красном и Аравийском морях с применением крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Незадолго до этого сообщалось, что ВС США нанесли удары по порту Рас-Иса, а также по источникам топлива, которые поддерживают группировку хуситов, связанную с Ираном. Как пояснило Центральное командование Вооруженных сил США, удары были направлены на то, чтобы лишить группировку доходов, на протяжении более десяти лет использовавшихся для финансирования военных действий хуситов в регионе.

Ранее США ввели санкции против банка Йемена.