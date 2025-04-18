Украинские ТЦК проверяют граждан по списку заплативших взятку

На западе Украины сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) проверяют людей не по реестру, а по спискам заплативших взятку. Об этом рассказал политолог Сергей Гайдай, передает «Страна.ua».

«Когда ТЦКшники подходят к какому-то человеку, они спрашивают фамилию. Потом достают листочек: «А, есть, заплатил». Это не секрет», — рассказал политолог.

Эксперт со слов жителей западной Украины отметил, что украинцы знают расценки.

До этого Государственное бюро расследований Украины сообщило, что офицер одного из центров Минобороны Украины наладил схему по выдаче брони уклонистам за взятку, его задержали. Он устраивал своих «клиентов» на гражданские должности в структуре центра и других подразделениях Минобороны, в дальнейшем полученные данные вносились в реестр военнообязанных «Оберег». В ГБР отметили, что за свои «услуги» офицер брал с украинцев от $8 до $10 тыс.

В свою очередь, бежавший в Россию житель Одессы Владислав Стоянов заявил, что действующие на Украине территориальные центры комплектования требуют по €20 тыс. за переправку подлежащих мобилизации граждан за пределы страны.

Ранее жители Богоявленки рассказали, как украинские военкомы обманывали местных.