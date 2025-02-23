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Жители Богоявленки рассказали, как украинские военкомы обманывали местных

Житель Богоявленки Гиманов: украинские военкомы вместо гумпомощи давали повестки
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Работники украинского ТЦК (аналог военкомата) под предлогом якобы выдачи гуманитарной помощи выдавали повестки мужчинам в Богоявленке (Доброволье) в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал местный житель.

«ТЦК использовал гуманитарный штаб, чтобы привлечь в армию, в ВСУ. Первый раз приехали — выдали 15 жителям. Через день они подъехали к магазину и там еще на 25 человек повесточки вручили», — рассказал он.

Мужчина рассказал, что сотрудники ТЦК однажды выманили молодого человека, скрывавшегося от мобилизации, и насильно его увезли.

Недавно военный эксперт Олег Глазунов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться организовать еще одно наступление в случае, если в стране будет снижен возраст мобилизации.

Тем временем украинцы продолжают массово бежать из страны из-за риска быть мобилизованными. Взятка ТЦК или руководству предприятия за «серую» бронь от мобилизации составляет $15 тыс. — примерно столько могут заплатить не желающие воевать киевляне, рассказали опрошенные жители украинской столицы.

Ранее в Генкосульстве РФ рассказали о реакции на расширение мобилизации на Украине.

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