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Пентагон ищет подрядчика для создания подводного беспилотника

Пентагон объявил тендер на создание подводного дрона с дальностью 1000 миль
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Joshua Roberts/Reuters

Пентагон хочет заказать разработку подводного беспилотного аппарата, способного перевозить крупные грузы на дистанциях свыше 1000 морских миль (около 1852 км). Об этом говорится в заявке, опубликованной подразделением оборонных инноваций (DIU) Минобороны США на своем сайте.

В документе отмечается, что существующие модели подводных дронов ограничены по дальности действия и грузоподъемности, что делает неэффективным их использование в ряде оперативных задач. Пентагон ищет коммерческие решения, способные преодолеть эти ограничения и предложить платформу для дальних миссий с большой полезной нагрузкой.

Кандидат на роль нового подводного беспилотника должен обладать рядом характеристик, включая возможность преодолевать более 1000 морских миль, нести полезную нагрузку разных форматов, выполнять разведку, работать в условиях отсутствия GPS, а также проводить батиметрические исследования и картографирование.

Также аппарат должен уметь погружаться на глубину свыше 200 метров и функционировать автономно, ориентируясь под водой и избегая препятствий без внешнего управления. Прием заявок открыт до 1 мая.

18 апреля издание The War Zone сообщило, что американская военно-промышленная компания Northrop Grumman завершила создание модели беспилотного подводного аппарата (БППА) Manta Ray для длительных автономных миссий в океанских глубинах. Согласно информации СМИ, компания разработала беспилотник, способный нести полезную нагрузку для длительной работы «там, куда не могут добраться люди».

Ранее в России создали подводный дрон «Скат» для разминирования и разведки.

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